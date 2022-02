Repubblica – Cambia la strategia di De Laurentiis, niente più plusvalenze

Cambiano i tempi, e cambiano anche le strategie, specie per quel che riguarda il Napoli, con De Laurentiis che non punta più alle plusvalenze nella gestione della sua società, come scrive oggi Repubblica. Pare che il patron azzurro adesso punti sui parametri zero e sui prestiti, come Anguissa e Tuanzebe. Infatti per la prossima estate, il Napoli virerà su Januzaj che si svincolerà dalla Real Sociedad. L’esterno belga di 26 anni potrebbe essere uno dei profili più accreditati per la prossima stagione. Tutto Napoli