Lutto nel modo del calcio. E’ morto Maurizio Zamparini

All’età di 81 anni si è spento l’ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ricoverato da Natale in terapia intensiva all’ospedale di Udine per una peritonite, poi dimesso e infine ricoverato di nuovo per le condizioni critiche in cui si trovava.

Zamparini era nato a Sevegliano del Friuli. Dopo essere stato presidente del Venezia, che aveva portato in serie A, l’imprenditore friulano aveva acquistato il Palermo divenendo il dirigente più vincente della storia rosanero. Sotto la sua gestione il Palermo aveva conquistato la promozione in serie A che mancava da trent’anni e aveva poi ottenuto la qualificazione alla Coppa Uefa e successivamente all’Europa League.

Tantissimi i campioni che negli anni hanno indossato la maglia del Palermo, alcuni dei quali scovati direttamente dallo stesso Zamparini. Giocatori del calibro di Cavani, Toni, Amauri, Miccoli, Pastore e, per ultimo, Paulo Dybala.

Dopo gli anni d’oro era iniziato il lento declino culminato con le vicende giudiziarie che avevano portato all’arresto dello stesso Zamparini e al fallimento della società rosanero poi ripartita dalla serie D.

Nei mesi scorsi Maurizio Zamparini era stato colpito dalla tragedia delle morte del figlio Armando trovato cadavere nella sua abitazione di Londra.

Repubblica