Koulibaly e Fabian Ruiz, il piano di AdL per i due big del Napoli

Il prossimo mercato del Napoli, sarà legamento ad un aspetto non secondario, alleggerire il tetto ingaggi di 70 milioni (oltre Insigne, anche Mertens, Ospina, Ghoulam e Malcuit), per resistere agli assalti dei big della rosa. Due su tutti Koulibaly e Fabian Ruiz, che nella sessione estiva saranno al centro di vari interessi di mercato. L’idea di De Laurentiis è quella di fare proposte di rinnovo per entrambi, ovviamente al ribasso, per cercare di trattenerli, ma è chiaro che le cifre per tutti e due saranno, come riporta il Mattino, le stesse delle sessioni precedenti. Ovviamente se dovessero arrivare offerte difficili da dire di no, allora andrebbero via, ma non sarà necessario cederli a tutti i costi, come si pensava prima. A fine stagione, saputo il destino di campionato, Il club azzurro farà le sue mosse e poi si tireranno le somme su tutto.

La Redazione