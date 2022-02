Il Napoli da gennaio in campo con tre calciatori che non ha mai avuto quest’anno

Il Napoli di Spalletti, pur nelle necessità di «cambiarsi» per fronteggiare il doppio o il triplo incarico tra il campionato e le Coppe, ha avuto per un bel po’, nella fase d’avvio, varie certezze, tra cui Koulibaly, Anguissa e Osimhen, gli uomini tutti d’un pezzo capaci di dar (anche) da soli e ognuno secondo le proprie competenze e le rispettive responsabilità. Poi, da Milano in poi, ma passando per Reggio Emilia, i loro accidenti sono andati ad aggiungersi a quelli degli altri, ai casi-Covid, alle variabili impazzite d’un periodo nel quale il meccanismo perfetto ha subito alterazioni e gli alibi sono egualmente rimasti a bordo campo. Ma da gennaio il Napoli esce con tre calciatori che praticamente non ha mai avuto, nelle ultime undici partite: non sarà stato il mercato, però un po’ ci somiglia. Antonio Giordano (CdS)