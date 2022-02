Il mercato che può cambiare la serie A. Il Napoli si gode il tesoretto

Inutile girarci attorno, perché il colpo Vlahovic ha stravolto totalmente ogni tipo di previsione da qui alla fine del campionato. La Juventus si assicura (per la bellezza di 75 milioni di euro) il miglior attaccante in circolazione in Italia e uno dei più forti del mondo. Come se non bastasse, poi, Allegri si ritroverà alla ripresa del campionato anche Zakaria, che arriva per prendere il posto di Bentancur nel cuore del centrocampo. Per compensare agli acquisti, sono arrivate anche le cessioni (Ramsey, Kulusevski e Bentancur), ma l’impressione è che la Juventus esca come la regina del mercato invernale seguita a ruota dall’Inter che con Gosens e Caicedo va a rinforzare quella che già ai nastri di partenza era la rosa più completa del campionato. Nessuno squillo sensazione da parte di Napoli e Milan, che sostanzialmente stanno a guardare e si godono il tesoretto (di punti e di uomini) costruito nella prima fase di campionato. Curiosità – non poca – per la nuova Fiorentina post Vlahovic con il ritorno di Piatek e la scommessa Cabral. Rivoluzione in casa Salernitana che dal 2021 al 2022 consegna a Colantuono una squadra nuova di zecca per puntare alla salvezza. B. Majorano (Il Mattino)