Il “Comandante” manca in campo dal 1° dicembre. Prove generali in Coppa d’Africa

La differenza, si sa, la fanno anche quelli come Kalidou Koulibaly, che dal Napoli è uscito a Reggio Emilia, era il primo dicembre, e non ci è rientrato più: il calcolo è semplicissimo, sono due mesi che il Comandante si è dovuto eclissare, tra infortuni e Coppa d’Africa, ma la Patria è stata servita e da lunedì prossimo, vada come vada, rientrerà a Castel Volturno, per risistemarsi al centro dell’area, dove Rrahmani e Juan Jesus, che non lo hanno fatto rimpiangere, lo aspetteranno con simpatia, anche per presentargli Tuanzebe. Antonio Giordano (CdS)