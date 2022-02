[Grafici] Napoli e Salernitana dopo acquisti e cessioni

MILAN E NAPOLI IN ATTESA. Avevano bisogno entrambe di qualche buon acquisto, forse più il Milan del Napoli che, perso Manolas, lo ha sostituito con Tuanzebe, le cui prime apparizioni in Italia hanno lasciato qualche dubbio. Il Milan, come ha fatto anche il Napoli con Olivera, ha pensato al futuro acquistando il diciottenne Lazevic però, a differenza di Spalletti, il suo collega Pioli lo avrà subito a disposizione. Sarebbero stati utili un difensore e un attaccante già pronti, ma il Milan ha fissato una linea di condotta di grande serietà e non transige. Quanto all’Atalanta, ha fatto un’altra operazione intelligente. Ha intascato 25 milioni dall’Inter per Gosens (27 anni) e ne ha girati 22 al Sassuolo per prendere Boga (25 anni), ha perso corsa, ha acquistato tecnica. Ha poi migliorato l’attacco con Mihaila.

La vera, clamorosa rivoluzione è della Salernitana, ma anche le altre squadre coinvolte nella lotta per la salvezza non hanno scherzato: Cagliari e Genoa hanno cambiato tanto. Per merito dell’attacco della Juve, della risposta dell’Inter e dei ribaltoni in zona-salvezza, da sabato sarà un altro campionato, sarà tutta un’altra storia. Fonte e grafici (CdS)