Giuseppe Tartaro (chirurgo): “Osimhen? Maschera ridotta e che debutterà contro il Venezia”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, è intervenuto il chirurgo Giuseppe Tartaro che ha aggiornato sul controllo effettuato in giornata da Osimhen. “Oggi c’è stato un nuovo controllo a Osimhen per la maschera ridotta e che indosserà per la sfida contro il Venezia di domenica pomeriggio. Fortunatamente gli appoggi sui quali abbiamo scaricato si possono modificare, perché che il callo osseo si è formato. Abbiamo anche ascoltato le sue richieste di aprire un po’ la visuale, gli abbiamo allargato il bulbo oculare de dove vedeva e abbiamo ridotto sia la parte superiore che inferiore. Sicuramente qualche difficoltà la maschera gliela dà, ma è l’unica cosa che gli permette di giocare. Il colore resta nero, perché è in carbonio, il materiale più resistente e leggero che c’è. Fino a fine febbraio porterà sicuramente la maschera, poi dopo una tac di controllo si deciderà se la potrà togliere o continuerà a portarla anche a marzo. Osimhen non ha più cicatrice, edema e gonfiore, la sua risposta biologica è molto superiore alla media. Ogni volta riesce ad accorciare i tempi. Venerdì dovrò operare anche due ragazzi delle giovanili che si sono fratturati al naso: Hysaj della Primavera e Di Lorenzo dell’Under 17“.

La Redazione