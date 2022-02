Foschi, ex ds: “Napoli e Palermo sono due città che hanno fatto bel calcio in tanti anni”

Rino Foschi, ex ds di Zamparini al Palermo tra le altre, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sulla triste notizia della morte di Zamparini

“Ho avuto la fortuna di lavorare con lui. Nel 2002 andai a Palermo e mi ha insegnato a fare bene questo mestiere, con onestà, con professionalità. Mi ha fatto divertire e amare il calcio. Era molto amico con Gianni Di Marzio, avevano un bel rapporto”.

Un aneddoto particolare

“Ce ne sono tanti. Mi ricordo quando vendetti Amauri alla Juventus, lui non ci credeva. Il ricordo più bello, probabilmente, è quello del primo campionato vinto con Guidolin. Nel 2008 mi disse ‘meglio staccare per un anno’ e io la presi male. Poi mi propose un ruolo importante, mi chiese di fare ‘il Galliani’ al Palermo. Una volta mi ricordo che lo accompagnai dal dentista. Aveva comprato una macchina molto bella e costosa; mi chiese: “mi fa male un dente, puoi guidare? La sai guidare?”. Risposi: “Presidente, le pare che non la so guidare?”. Il giorno dopo mi intestò la macchina e mi disse: “La guidi bene””.

Dybala il grande campione ceduto alla Juventus. Ce ne potevano essere altri?

“Beh abbiamo sempre ceduto giocatori alle grandi squadre. Ricordo anche Rinaudo, ceduto al Napoli per 7 milioni circa. Col Napoli avevamo un bel rapporto, anche da tifosi. Napoli e Palermo sono due città che hanno fatto bel calcio in tanti anni”.