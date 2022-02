Dries e Kat hanno deciso che Mertens junior sarà napoletano, a partire dal nome

Non manca molto ormai, a marzo il piccolo Mertens junior nascerà, e nascerà a Napoli, come vogliono mamma Kat e papà Dries, che in Belgio, in questi giorni hanno organizzato il Baby shower party in onore del nascituro. “E ora, gli indizi cominciano a essere delle prove molto serie. I coniugi Mertens, Dries e Kat, hanno approfittato della sosta e della pausa concessa da Spalletti per organizzare il Baby shower party in onore del bimbo che nascerà a marzo, e dunque la tradizionale festa prenatale più americana che belga che ha il valore di una sorta di presentazione ai parenti e agli amici più intimi (con tanto di scambio di doni). Gli indizi-prove, dicevamo, riguardano il nome di Mertens junior: alle spalle del bar allestito all’interno della sala prescelta per la festa, sobria ed elegante, campeggia una scritta luminosa inequivocabile: “Bar Ciro”. E ancora: cascata di macaron guarniti con le scritte: «Ciro» e «A star is born». È nata una stella. E ancora: il titolo in calce alle foto e alle storie degli invitati è: «Ciro Mertens baby shower». A questo punto, mettendo insieme tutti gli elementi, può serenamente cadere il velo di piacevole mistero che Dries e Kat avevano cucito ad hoc sulla scelta del nome: il bimbo si chiamerà Ciro Mertens. Come il soprannome di papà e poi come il figlio di Messi, tanto per dirne un’altra: Leo, però, ha battezzato così il suo terzogenito in onore di Horacio Demián Pertusi detto Ciro, un cantante argentino, mentre la scelta dei Mertens è cento per cento made in Napoli. Dove tra l’altro nascerà il bimbo: e la mamma lo chiama Ciro, sissignore”.

F. Mandarini (CdS)