Dopo la “papera”, l’intossicazione: momento no per Ospina

E’ di sicuro un momento no per David Ospina. Il portiere del Napoli, impegnato nelle qualificazioni mondiali con la Colombia, è stato lo sfortunato artefice di quella che si può definire papera contro il Perù, errore che rende più difficile il percorso dei colombiani verso il Qatar, ma, come se non bastasse, al momento, è stato colpito anche da un’intossicazione alimentare. Lo si legge su La Gazzetta dello Sport. Ora, ovviamente, è in dubbio la sua presenza nella sfida contro l’Argentina, partita come detto fondamentale per la la Colombia per inseguire ancora il sogno Mondiale.