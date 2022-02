CALCIO FEMMINILE – Intervento perfettamente riuscito per Popadinova del Napoli

Il Napoli Femminile rende noto che è perfettamente riuscito l’intervento chirurgico cui è stata sottoposta in mattinata la bulgara Evdokia Popadinova presso la clinica Ruesch di Napoli. Il Professor Donato Rosa ha provveduto alla rimozione in artroscopia del menisco mediale del ginocchio destro della calciatrice, che aveva subito una lesione a “manico di secchio” in occasione del match contro la Roma. Il Napoli Femminile ringrazia il Professor Carlo Ruosi – responsabile della consulta sanitaria del club – per il fattivo interessamento e la presenza odierna ed il Professor Rosa per la professionalità dimostrata. Popadinova, accompagnata dal team manager Vigliotti, ha già fatto rientro a casa ed inizierà adesso il percorso riabilitativo che dovrebbe riportarla in campo in sei-otto settimane.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile