BASKET – Vittoria al cardiopalma della Gevi Napoli contro Trieste

Dopo una serie di sconfitte la Gevi Napoli basket ieri sera, anche se con il batticuore, ha vinto contro Trieste con il punteggio di 89-82. Nell’ultimo quarto gli ospiti sono stati avanti di 6 punti, ma come succede nel ciclismo in volata il roster azzurro ha vinto allo sprint. Decisivi Marini autore di 11 punti, i 13 di Parks uscito nel finale per un problema alla spalla e i 9 punti di Zerini. Non bene Rich, in ritardo dopo l’infortunio e il neo acquisto Vitali che deve ritrovare la migliore condizioni. A fine gara le parole di coach Sacripanti riportate dalle pagine de il Mattino: “Complimenti a Coach Ciani. La sua squadra gioca una pallacanestro solida, con idee chiare e grande agonismo. Per noi è una vittoria importantissima per varie ragioni. Venivamo da un periodo con tante sconfitte. Avevo detto ai miei ragazzi che quando ci alleniamo bene riusciamo poi a giocare bene. Abbiamo vinto una partita contro una squadra forte. C’è da essere contenti ma ovviamente ci sono tante cose da migliorare. Adesso avremo Venezia, poi Cremona, dopo ci sarà un periodo in cui potremo lavorare per sistemare le cose. Ci tenevo a fare i complimenti a Marini che ha giocato una grande partita, a Lynch, che oggi è stato bravo contro un avversario difficile e ad Eric Lombardi che pur giocando poco ha dato tanto. Avevo visto McDuffie in serata e ho puntato su di lui sacrificando Eric. Ringrazio la società che non ha perso tempo ad inserire un giocatore come Luca Vitali. Oggi il pubblico ci ha sostenuto alla grande, è stato fondamentale. Il nostro campionato si deciderà al PalaBarbuto, sarà importantissimo il fattore campo”.