Anguissa e Juan Jesus, De Laurentiis ha preso una decisone sul loro futuro

In casa Napoli, non ci sono solo le questione rinnovi da risolvere, oppure acquisti da effettuare, ma non vanno dimenticati i riscatti da fare in estate. Anguissa venne con quello scetticismo, ovviamente non avendo mai visto giocare, in un reparto che era orfano dei vari Demme e con un Lobotka che era in lista di sbarco, salvo poi restare. Si dovrà discutere del riscatto con il Fulham, ma non ci sono problemi di sorta, visto che questo avverrò, non prima di Giugno, perchè non c’è fretta. Stesso discorso vale per Juan Jesus, come riporta il Mattino, qui è stato Spalletti ad indicare l’ex difensore di Inter e Roma a vestire la casacca partenopea. Anche nel suo caso nessun problema per la permanenza al Napoli. Infine Zerbin, il classe ’99 che tanto sta facendo bene in B con il Frosinone. Il tecnico di Certaldo lo valuterà in ritiro, per poi decidere se restare in azzurro, oppure mandarlo ancora in prestito.

La Redazione