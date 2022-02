Agresti: “Zamparini grande intenditore di calcio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Live” è intervenuto Stefano Agresti, giornalista.

“Zamparini era un grandissimo intenditore di calcio, ha lasciato il segno. Aveva un carattere dirompente ma ha portato molto all’ambiente. A Palermo ha ricreato qualcosa di importante e questo è un grande merito, la piazza merita di stare non dove si trova adesso. Non è mai stato un personaggio banale. Voto al mercato delle big? All’Inter do 7,5 perché ha preso un giocatore importante come Gosens e un’alternativa importante com Caicedo, a mio avviso insieme al Napoli ha l’organico più completo. Al Napoli ho dato 5 perché penso fosse legittimo aspettarsi un’alternativa a Mario Rui, me l’aspettavo adesso. Il Napoli ha un organico completo e non ha grandi lacune però un laterale sinistro me l’aspettavo. Tuanzebe è un po’ una scommessa e va a colmare la falla aperta da Manolas. Il rendimento di Rrahmani è molto confortante ma è inevitabile giudicare il mercato di gennaio del Napoli insufficiente. Al Milan ho dato 4 perché è in una posizione di classifica eccellente ma non ha rimpiazzato Kjaer e questo è particolarmente grave. La squadra ha dei punti deboli che Inter e Napoli non hanno. All’Atalanta ho dato 6,5 perché ha fatto un mercato molto lucido. Boga Gasperini lo chiedeva da anni, Mihaila va di fatto a sostituire Ilicic. Alla Juventus ho dato 10 e lode, è riuscita a liberarsi anche di Ramsey. Ha fatto un mercato praticamente perfetto, prendendo un attaccante fortissimo come Vlahovic e colmando il denaro speso cedendo Bentancur e Kulusevski. La Juve spesso ha operato molto male ma stavolta è stato fatto un mercato perfetto”.

Fonte: RadioMarte