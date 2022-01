Una volta conosciuto il vero Lobotka, scatta l’operazione rinnovo

Sembrava un oggetto misterioso, Stan Lobotka. Additato anche per le sue forme un po’ troppo rotonde per un atleta, poi è arrivato Spalletti e tutti hanno conosciuto quel regista, quell’ uomo di manovra di cui parlava anche Hamsik. Ora lo slovacco fa parte del progetto Napoli, è fondamentale, tanto che è scattata l’operazione rinnovo. Ne scrive La Gazzetta dello Sport:

“Dunque quei 20 milioni che sembravano sprecati per il Napoli nel gennaio 2020 ora diventano un buon investimento, già in buona parte ammortizzato. Così come il contratto che con una opzione è già allungato fino al 2025 a una cifra inferiore ai 2 milioni netti all’anno, dunque in linea anche con la nuova strategia degli ingaggi voluta da Aurelio De Laurentiis, che in dicembre si è stupito proprio per il rendimento di Lobotka, e anche legato a questo il presidente ha detto che «Spalletti è il miglior allenatore che abbia mai avuto»”.