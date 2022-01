UFFICIALE – Cabral è un nuovo giocatore della Lazio

La Lazio ufficializza Jovane Cabral. Ecco l’attaccante che va a sostituire Muriqi e affiancare Ciro Immobile. Contratto depositato in Lega a pochi minuti dallo stop delle trattative. Cabral, classe 1998, fa il grande salto in Serie A. Fino ad ora ha sempre giocato con lo Sporting tra Primavera e prima squadra. Nazionalità capoverdiana, ma passaporto portoghese. Inizia la sua nuova esperienza in biancoceleste, Sarri lo aspetta. Può giocare sia come ala che come punta centrale. Quest’anno per lui 17 presenze totali, 3 gol e 1 assist. CdS