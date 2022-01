Tre top club inglesi hanno messo gli occhi su Fabian Ruiz

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, si sta mettendo in mostra, anche grazie a Spalletti, venendo fuori in tutto il suo talento. E questo è stato notato anche all’estero, in particola modo in Premier League. “Il Manchester United, il Liverpool, ma anche l’Arsenal. Sarebbero questi i tre club inglesi che hanno messo gli occhi – e anche qualche attenzione in più – su Fabian Ruiz, il vero pezzo pregiato del mercato del Napoli per la prossima estate. Secondo il Daily Mail, sull’andaluso azzurro ci sarebbero soprattutto i Red Devils: con la partenza di Pogba, quello di Fabian è uno dei nomi principali del club di Manchester per la successione, tra i preferiti di Ralf Rangnick.I club di Premier League seguiranno con molta attenzione il futuro prossimo di Fabian a Napoli, con anche il Newcastle degli sceicchi a guardare interessato. A giocare in favore dei club interessati è quel contratto con gli azzurri firmato nel 2018 e in scadenza nel 2023, praticamente tra un anno: lo spagnolo non ha mai rinnovato con il Napoli, che potrebbe così scegliere di metterlo sul mercato già in estate per fare cassa con il calciatore più richiesto della rosa dopo Koulibaly.