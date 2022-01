Specchia: “Brekalo profilo per il Napoli? Giocatore giovane, sta facendo bene”

Paolo Specchia, allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Brekalo profilo per il Napoli? Giocatore giovane, sta facendo bene al suo primo anno di Serie A. Spalletti evidentemente crede che questa rosa, in questo momento storico, basti. E allora si rimane così, non ne farei un dramma. Chiaramente la Juve aveva necessità di acquistare, senza dubbio Vlahovic è un grande profilo e può migliorare ma non per questo secondo me la Juventus diventa la squadra da temere. In mezzo al campo la Juve non produce gioco, non so se Zakaria riuscirà a cambiare le cose. Olivera? Speravo potesse già arrivare”.