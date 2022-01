SERIE C – Jacopo Dezi è un nuovo giocatore del Padova

Jacopo Dezi nasce ad Atri (Teramo) il 10 Febbraio 1992 ed è un centrocampista di 178 cm per 69 Kg.

Cresce nelle giovanili del Giulianova con cui disputa, a 17 anni, un campionato di Serie C nel 2009-2010, collezionando 19 presenze. Al termine della stagione viene acquistato in comproprietà dal Napoli, che lo aggrega per due anni alla squadra Primavera. Nel 2012/2013 viene girato in prestito al Barletta (Serie C) dove mette a segno 7 reti in 25 partite. Nel luglio 2013 si trasferisce al Crotone in Serie B dove diviene protagonista con 36 presenze e 3 gol la prima stagione, 32 presenze e 1 rete la successiva. Nel luglio 2015 il Napoli lo riscatta e lo gira in prestito sempre in cadetteria al Bari, chiudendo la stagione con 5 reti in 17 partite. Nell’estate successiva passa al Perugia confermando il suo score con 6 reti in 35 gare, giocando due semifinali playoff perse contro il Benevento. Nell’estate 2017 viene acquistato dal Parma neopromosso in B e vince il campionato alla prima occasione: 1 rete in 35 presenze. Nel maggio 2019 arriva anche l’esordio in Serie A all’Olimpico contro la Roma. Nell’estate 2019 viene acquistato dall’Empoli in prestito dove mette a segno 2 reti in 18 partite, trasferendosi a gennaio alla Virtus Entella, e chiudendo la stagione con altre 13 presenze e 2 reti all’attivo. Torna al Parma nell’estate 2020 e colleziona altre 2 presenze in Seria A prima di passare a titolo definitivo al Venezia nel mercato invernale: scende in campo in 12 occasioni, conquistando la Serie A in finale playoff (4 presenze) contro il Cittadella. Rimane con i lagunari anche in Serie A dove scende in campo all’esordio contro il Napoli.

Esordisce in Nazionale Under-21 il 5 marzo 2014 nella gara contro i pari età dell’Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni all’Europeo 2015 di categoria. Il giorno seguente viene convocato dal CT della Nazionale maggiore Cesare Prandelli per uno stage organizzato allo scopo di visionare giovani giocatori in vista del Mondiale 2014. Il 9 settembre 2014 segna il gol del 5-1 nella gara delle qualificazioni europee contro Cipro Under-21, gara poi terminata 7-1 per gli azzurrini. Nel giugno 2015 viene convocato dal mister Massimo Piscedda, come capitano, alle Universiadi in programma in Corea del Sud, vinte dagli azzurri 3-0 in finale contro i padroni di casa coreani.

Fonte: padovacalcio.it