SERIE C – Duello Fermana-Monopoli per l’ex Napoli Primavera Nicolao

In questa stagione con la maglia del Latina si sta mettendo in evidenza con due gol e assist, ora non manca la concorrenza. Si tratta di Giuseppe Nicolao che in estate sarà a scadenza di contratto, perciò si comincia a guardarsi intorno. Secondo Tuttoc.com sull’ex Napoli Primavera ci sono Fermana e Monopoli. Nei prossimi mesi se ne saprà di più.

