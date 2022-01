QUAL. QATAR 2022 – Messico-Costa Rica 0-0, Lozano in campo 90 minuti e sfiora il gol ad inizio match

Questa notte si è giocata la sfida, valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar tra il Messico e la Costa Rica. Per i padroni di casa è rientrato dal turno di squalifica Lozano, l’esterno del Napoli ha giocato tutta la gara e ad inizio match di testa spreca la rete del vantaggio da pochi passi di testa. Per il resto partita dove i nordamericani vanno anche in vantaggio con Funes Mori, ma il VAR annulla la rete. La gara vede il Messico vicino alla rete con Luis Romo nel finale che da pochi passi coglie la traversa. Un pareggio che alla fine consente alla compagine del c.t. Tata Martini di agganciare gli Stati Uniti al secondo posto ed ora affronteranno Panama, il 3 Febbraio, dietro di un solo punto.

A cura di Alessandro Sacco