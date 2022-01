Per Venezia Spalletti ha preso una decisione su Victor Osimhen

Il Napoli riprenderà gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della trasferta di domenica 6 Febbraio al “Penzo” contro il Venezia. Mister Luciano Spalletti ha fatto la sua scelta, in vista del match contro i lagunari su Osimhen. L’attaccante nigeriano ha mostrato nelle gare contro Bologna e Salernitana, una buona condizioni atletica. Come riporta il Mattino, non è ancora al 100%, com’è ovvio, visto il lungo stop, ma contro la compagine di Paolo Zanetti avrà l’occasione di ritrovare il campo dal primo minuto dopo 77 giorni. C’è ancora una settimana per fare le scelte definitive. Per il resto Lozano, Insigne, con Zielinski alle spalle della punta. Politano, Mertens e Petagna pronti in caso di evenienza. Un fatto è certo, Osimhen non vede l’ora di tornare titolare e di segnare per la gioia sua e dell’intero ambiente Napoli.

La Redazione