Paolo Bargiggia: “Fabian e Osimhen? Non erano convinti della proposta del Newcastle. Ecco il voto al mercato del Napoli”

Nel corso di One Station Radio, durante il programma “1 Football club”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto Paolo Bargiggia ex giornalista di Mediaset.

Rinnovo Rrahmani

“Non ha ancora rinnovato, da quello che so. E’ previsto un incontro tra le parti, sicuramente vogliono continuare insieme ma ancora non è fatto”.

Mercato Napoli

“Il Napoli ha ricevuto offerte dal Newcastle per i due gioielli Osimhen e Fabian Ruiz, circa 40 milioni per lo spagnolo; potevano arrivare anche a 100 per l’ex Lille. Il Napoli le ha rifiutate e, gli stessi giocatori, non erano convinti della destinazione. Il club deve rinnovare il contratto di Fabian Ruiz che, al momento, è uno dei migliori della rosa e percepisce 1 milione e mezzo. La mia sensazione è che, se si dovessero fare vivi club importanti come Real Madrid, sarà dura trattenere il giocatore e pareggiare certe offerte. Discorso esterno sinistro: su Olivera, non mi risulta abbiano chiuso l’operazione. Si sono informati sul prezzo, siamo sui 12-15 milioni, ma il Napoli guarda anche altrove. E’ tornata viva l’ipotesi Emerson Palmieri. Piace sempre Parisi. Al mercato del Napoli do 6 per la coerenza. Il mercato va valutato per prospettiva e necessità, credo che il Napoli abbia fatto bene visti anche i rientri dei giocatori che sono mancati”.

