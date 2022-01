Napoli-Meret, tutto pronto per l’incontro con i suoi agenti

Meret ha il compito di tenere chiusa la parta agli avversari, con il Napoli la lascia aperta per il suo futuro che ancora non ha ancora certezze. L’estremo difensore friulano ha il contratto in scadenza nel 2023, lui vuole restare, secondo le pagine del Corriere dello Sport, ma per farlo vorrebbe avere la garanzia di essere titolare per non perdere contatti con la Nazionale. Il portiere ex Udinese e Spal si trova bene in città ed è per questo che non vuole lasciare la maglia azzurra. Nelle prossime settimane è previsto l’incontro con il suo entourage e il club partenopeo, per discutere del rinnovo. A Giugno probabilmente verrà ceduto Ospina, un motivo in più per restare, perchè sarebbe titolare indiscusso. Meret venne nel 2018 per prendere il posto di Reina, poi l’infortunio al secondo giorno di ritiro a Dimaro e il lungo calvario. Questa stagione le prime due gare da titolare, poi il problema alla schiena e quindi ancora tempi di recupero. I primi giorni di Gennaio è risultato positivo al Covid, poi il recupero e ritrova il campo contro Bologna e Salernitana. Adesso c’è da attendere il suo futuro, pronto alla firma, ma a patto che possa essere titolare.

La Redazione