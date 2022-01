Luca Cerchione: “Napoli-Rrahamani, buone possibilità di rinnovo”

In casa Napoli, da domani si tornerà in campo, per preparare la sfida al Venezia, ma al tempo stesso c’è uno sguardo al mercato. Soprattutto di rinnovi dove ci sono aggiornamenti su twitter da Luca Cerchione. “#Napoli vuole estendere contratto #Rrahmani che, attualmente, lega il kosovaro ai partenopei fino 30/6/24. Obiettivo posticipare scadenza di 1 anno (6/25) con opzione per un’ulteriore stagione. Ingaggio adeguato da 1.8 a 2mln€. Appuntamento a giugno col procuratore Adrian Aliaj”.

La Redazione