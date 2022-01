L’ex Napoli, Pandev, cambia colori e approda in Emilia

Goran Pandev, ex giocatore del Napoli cambia maglia, dal Genoa approda al Parma, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. A sorpresa, il Parma si assicura l’arrivo di Pandev dal Genoa. Scambio di documenti in corso per il macedone, che diventa così un nuovo rinforzo dell’attacco degli emiliani. 20 presenze e nessuna rete in questo campionato per il giocatore che aveva il dubbio se proseguire la carriera dopo gli Europei. Alla fine, per Pandev era arrivata la firma con il Genoa, club con il quale era convinto di chiudere la carriera. Invece, proprio al fotofinish, è arrivata la proposta del Parma che ha portato il giocatore ad accettare il trasferimento in Serie B. Giocherà insieme con Buffon per cercare, con Iachini, di raddrizzare una stagione finora molto complicata per gli emiliani. Il giocatore è pronto a trasferirsi alla corte di Iachini. Il Parma ha trovato l’accordo con il Genoa per un trasferimento a titolo definitivo fino al termine della stagione.