Laudisa, GdS: “Su Fabian c’è la Liga, ma non dimentichiamo la variabile PSG”

Carlo Laudisa, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, alla trasmissione Radio Goal: ““Su Fabian c’è la Liga, ma non dimentichiamo la variabile PSG. Non lo vedo invece in Premier League. Tra la Spagna e Parigi gli acquirenti non mancano. Il Napoli ha calciatori di qualità, deve selezionarli per il nuovo ciclo, ma chiaramente molto dipenderà dall’esito della stagione. Un conto è qualificarsi alla Champions League e un conto è non farlo, dal punto di vista delle risorse per dare continuità al progetto”.