Il Napoli bussa a casa del Sassuolo, ma la loro bottega è cara

Il Napoli sa bene che ci sono in giro diversi talenti, pronti a sbocciare, dove c’è sempre da cogliere l’occasione. Alcuni di questi giocano nel Sassuolo, club che sa come trasformarli in giocatori di talenti ad elementi di qualità. Chi sa di mercato, c’è da dire che la bottega del club neroverde è molto cara, come nel caso di Giacomo Raspadori. Il prezzo fissato dall’amministratore delegato Carnevali è di 35 milioni + bonus, molto caro per le casse sociali degli azzurri, ma il d.s. Giuntoli cercherà di essere convincente e di abbassare le pretese. Senza dimenticare che nel Sassuolo giocano Frattesi, centrocampista di qualità, bravo negli inserimenti e il pallino da sempre di De Laurentiis Berardi. Il Napoli proverà per il prossimo anno di rinforzare la rosa con la qualità, però si sa che questo fattore costa, ma prima o poi anche le botteghe non saranno chiuse per sempre.

La Redazione