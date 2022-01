Il Napoli avrebbe trovato l’erede di Insigne. Si tratta di un connazionale di Mertens

Il Napoli sa ormai da tempo che dal prossimo anno non avrà più in rosa Lorenzo Insigne, destinazione Toronto, con un contratto importante per i prossimi 4 anni. Il club azzurro si sta già attivando e sembra che si sia trovato il suo erede. Si tratta dell’esterno della Real Sociedad, ex Manchester United Adnan Januzai. Il calciatore belga, connazionale di Mertens, come riporta il CdS, sin dai primi tempi era considerato un enfant prodige, da quando vestiva la maglia dei “reds”. La società partenopea ha avviato i primi contatti con i suoi agenti, il suo contratto scadrà a Giugno e quindi ogni momento è buono per trovare l’accordo. Le alternative per sostituire Insigne sarebbero anche in casa, con i vari: Elmas, Lozano e quando seve Zielinski. E’ chiaro che l’occasione Januzai si proverà a cogliere per avere in organico un calciatore capace di giocate importanti e non far rimpiangere l’ormai ex capitano del Napoli.

La Redazione