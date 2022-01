Gallo, giorn.: “Rinnovi? Ospina ha mercato ma vale poco, io lo terrei”

Massimiliano Gallo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “La Juventus è stata la grande sorpresa sia dal punto di vista economico che per il colpo, Vlahovic certamente lo è e forse anche Zakaria. Il Napoli non aveva nei programmi un mercato invernale, la Juventus ha spostato un po’ gli equilibri ma poi bisognerà vedere il campo. Il Napoli ha recuperato giocatori, ne recupererà altri, non penso ci sia stata sorpresa, sarebbe stato sorprendente un acquisto. Il Napoli ha una rosa robusta e valida, non la vedo una squadra da mercato di riparazione. Alla Juventus Vlahovic di fatto va a sostituire Cristiano Ronaldo. Molti giocatori del Napoli peraltro sono stati rivalutati da questo giocatore, per esempio Lobotka. Il calcio non è solo nomi ma lavoro, come ogni sport. Rinnovi? Il Napoli dovrebbe prendere esempio da Commisso, che politicamente ha fatto una brutta figura facendo affare con Agnelli ma ha venduto a 70 milioni un giocatore che poteva perdere a zero. Fabian non rimarrà a vita, Ospina ha mercato ma vale poco, io lo terrei. Su Mertens bisogna capire quanto è rimasto delle scorie dell’ammutinamento, io credo che De Laurentiis lentamente ha fatto pulizia dei responsabili di quella serata. In base a questo capiremo”.