Ex ag. Icardi: “Fu vicino al Napoli tantissime volte, De Laurentiis l’ha trattato in prima persona”

Elio Letterio Pino, ex agente di Mauro Icardi, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Si Gonfia La Rete. “Fu vicino al Napoli tantissime volte, De Laurentiis l’ha trattato in prima persona, poi però per un motivo o per un altro il matrimonio non si è mai fatto. Magari sarebbero cambiate tanto le cose, sia per il Napoli che per il giocatore. Si è un po’ perso? Io lo conosco bene, forse ha lasciato qualche strascico l’addio all’Inter. Ha fatto benino al PSG, non è facile affermarsi in mezzo ai campioni”.