Il mercato invernale è stato davvero scoppiettante, con diversi colpi, ma nell’ultima giornata c’è stato un clamoroso colpo di scena. In giornata il Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Europa League, avrebbe dovuto attendere l’arrivo di Pierre Emerick Aubameyang dall’Arsenal per svolgere le visite mediche. I due club però non hanno trovato l’accordo e quindi la punta resterà a Londra. Lo riporta la redazione di Sky Sport 24.

La Redazione