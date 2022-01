CALCIO FEMMINILE – R. Guarino (all. Inter): “Sono orgogliosa delle ragazze”

Ieri pomeriggio al “Centro Sportivo Suning” l’Inter ha sfidato la Juventus per la gara d’andata di Coppa Italia femminile. Il risultato finale è stato di 1-1 e a fine gara è stata intervistata il tecnico delle nerazzurre Rita Guarino. “Rimane il rammarico di non aver segnato il 2-0 e poi aver subito il pareggio allo scadere, ma abbiamo giocato una partita di grandissimo livello contro una grande squadra. Io chiedo sempre alle ragazze la prestazione, applicazione e cercare di crescere partita dopo partita: questa è la strada che voglio che sia intrapresa. Oggi le ragazze sono state bravissime e sono orgogliosa di loro. Per giocare questo tipo di gare serve spirito di squadra e questo lavoro che non è soltanto mettere in campo la nostra qualità, ma anche massima attenzione, applicazione e muoversi da squadra. Per raggiungere determinati risultati, in termini di prestazione, serve giocare così. Contro l’Empoli non dovremo sbagliare l’approccio alla partita, ma neppure alla settimana di lavoro: sarà una gara differente, perchè l’avversario ha caratteristiche diverse, ma questo non deve far sì che si perda di vista la nostra forza”, ha concluso la coach nerazzurra”.

Fonte: inter.it