CALCIO FEMMINILE – Buon test del Sassuolo che batte il Chievo Verona

In attesa della ripresa del campionato, dopo le gare di Coppa Italia femminile, sabato c’è stato un test amichevole da parte del Sassuolo sul campo del Chievo Verona Women. Le neroverdi di mister Piovani hanno vinto per 0-5. In gol Ferrato su rigore, nella ripresa a segno Bugeja, Cantore e Dubcova. Per il Sassuolo prossima sfida sarà in campionato sul campo di Bogliasco contro la Sampdoria.

La Redazione