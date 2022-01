Alemao: “Spero che quest’anno il Napoli riesca a vincere lo scudetto, lo meritano i tifosi”

Alemao, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv .

“Spero che quest’anno il Napoli riesca a vincere lo scudetto, lo meritano i tifosi e dal Brasile facciamo tutti il tifo per gli azzurri. Inutile fare tabelle, bisogna avere una visuale diversa, un po’ come quando c’eravamo noi a giocarci il tricolore. Vincere sempre la prossima, una gara alla volta, è questo che il Napoli deve fare. Il consiglio che posso dare ai ragazzi è guardare ad un solo impegno alla volta. Credo che la squadra stia cercando di emulare il mio Napoli, ci vorrebbe forse un trequartista, ma il collettivo intero mi piace molto, complimenti a Spalletti e ai ragazzi, faccio il tifo per loro, i tempi per arrivare al terzo scudetto sono ormai maturi“.