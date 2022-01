Venezia, arriva Nsamè dallo Young Boys: prestito oneroso

Il Venezia aveva richiesto Lapadula al Benevento, ma pare che non ci sia stata risposta favorevole, per cui ha virato su Jean-Pierre Nsamé. Il club lagunare ha chiuso per l’attaccante camerunense dello Young Boys che ha già fatto le visite mediche. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso (500mila euro) con obbligo di riscatto in caso di salvezza a 3.5 milioni. Nsame ha numeri importantissimi sotto porta in carriera: nel campionato svizzero ha collezionato 124 presenze condite da ben 79 gol.

gianlucadimarzio.com