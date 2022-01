Ultime Napoli – Ieri rientro dei nazionali dallo stage. Da domani accertamenti per Ounas

Ieri mattina il Napoli ha proseguito gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, per arrivare al meglio alla sfida contro il Venezia per domenica 6 Febbraio al “Penzo”. Sono rientrati dallo stage i nazionali: Meret, Di Lorenzo e Insigne, mentre si è svolto la partitella. In gran spolvero Matteo Politano autore di una tripletta con la squadra dei “gialli”, bene anche Petagna, dall’altra parte in rete Elmas, Mertens e Demme. Oggi e domani giornata di riposo, si riprenderà martedì. Ounas è tornato in città e da domani ci saranno gli accertamenti dopo i problemi al cuore post Covid, anche se sembra esserci un cauto ottimismo.

La Redazione