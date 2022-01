In giornata dopo aver rescisso con la Sampdoria, la Juventus ha ceduto in prestito Ihattaren all’Ajax. Il calciatore classe 2002 cercherà di rilanciarsi nel campionato olandese. Ecco il comunicato del club di Amsterdam: “L’Ajax ha raggiunto un accordo con la Juventus FC per il prestito di Mohamed Ihattaren. Il giocatore 19enne, che può ricoprire più ruoli, arriva subito in prestito dal club italiano”.