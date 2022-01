“Sport 890” Olivera “diplomatico”: «Le voci sul Napoli? Sono tranquillo e concentrato sul Getafe»

Intervista rilasciata da Olivera ai microfoni dell’emittente radiofonica uruguayana, Sport 890: «Sento di essere nel mio momento migliore, sono in fiducia e provo a divertirmi lottando senza mai arrendermi». L’impronta degli antenati Charrua, l’immarcescibile garra, è chiara. «Le voci sul Napoli? Sono tranquillo e concentrato sul Getafe». Beh, altro che rumors: dicono che il ds Giuntoli lo abbia praticamente preso per la prossima stagione e che l’affare sia ai dettagli; dicono che a dispetto della clausola rescissoria da 20 milioni di euro, il club azzurro lo pagherà 11 milioni più i bonus. Dicono che ormai sia lui, il terzino sinistro cercato per anni. «Qualche notizia dell’interesse del Napoli mi è arrivata, sì, e sebbene certe cose facciano piacere per me restano voci. La mia testa e i miei pensieri sono tutti per il Getafe e per l’Uruguay. Continuo a lavorare con umiltà».

Un ventiquattrenne scaltro, maturo e professionale: la macchia del presunto coinvolgimento in una rissa ad Albacete nel 2019, un episodio che portò anche al fermo della polizia e che Mathias spiegò come un equivoco, nel senso che era intervenuto per dividere i contendenti, è ormai sbiadita.

