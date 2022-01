Spavone, il baby centrocampista sulle orme del mitico Juliano

Si chiama Alessandro Spavone, ha 17 anni e già la sua data di nascita è un segno destino. Il centrocampista della Primavera del Napoli è nato il 10 maggio – il giorno del primo scudetto – del 2004. È tra i talenti della squadra da quest’anno allenata da Niccolò Frustalupi, ex vice di Walter Mazzarri, e i dirigenti del settore giovanile lo considerano così bravo da avergli fatto firmare il primo contratto da professionista, scadenza 30 giugno 2025. In questi mesi Spavone cercherà di compiere il salto dalla Primavera alla prima squadra, peraltro è stato già inserito da Spalletti nella lista della Europa League. C’è un altro segno del destino ed è il quartiere di Alessandro: San Giovanni a Teduccio, zona Nord di Napoli. Qui è nato e vissuto nei primi anni uno dei più grandi calciatori che hanno indossato la maglia azzurra, Antonio Juliano, ex capitano e dirigente del Napoli, che diede un contributo decisivo per la conclusione di due grandi affari negli anni Ottanta: l’ingaggio di Krol, che era emigrato in Canada dopo aver giocato due finali mondiali con l’Olanda, e l’acquisto di Maradona. L’augurio è che Spavone possa ripercorrere quel cammino nel Napoli, che in questi anni ha poco valorizzato il settore giovanile: in prima squadra vi è stato soltanto Insigne, che chiuderà il suo ciclo nella prossima primavera.

La Redazione