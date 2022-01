Spalletti blindato dal Napoli. Adl ha nelle mani l’opzione

Spalletti e il Napoli sono legati da un contratto di due anni con opzione unilaterale a favore del Napoli per un altro anno. Ci sono solo i bonus legati ai piazzamenti (scudetto compreso), come in ogni contratto. Tradotto: tutto è nella mani del club fino al 2024. Non ci sono vie di fuga per Spalletti, non sono state definite clausole rescissorie (Sarri ne aveva una di 8 milioni) o cose simili. Né Spalletti le ha mai richieste al momento in cui l’accordo è stato raggiunto il 29 maggio scorso. Il Napoli potrà esercitare l’opzione di rinnovo per la stagione 23/24 entro il 30 maggio del 2023 (cosa che il club dà praticamente per scontata visto il contenuto della nota), quindi non c’è alcun tipo di necessità di doversi vedere per negoziare un rinnovo. P. Taormina (Il Mattino)