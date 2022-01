Simone Inzaghi potrà riprendere il suo posto in panchina e ad Appiano Gentile. Il tecnico, risultato positivo al Covid il 24 gennaio scorso e, di conseguenza, in isolamento da tale data, sarebbe risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. La sua presenza in panchina col Milan quindi, non sarebbe in dubbio. Anzi, salvo sorprese, già domani sarà al Centro Sportivo Suning per dirigere l’allenamento della squadra in vista del derby.

TMW