SETTORE GIOVANILE – Pari del Napoli Under 17 sul campo del “fanalino” Ascoli

Dopo la sconfitta interna contro il Perugia, il Napoli Under 17 cercava un pronto riscatto sul campo del fanalino di coda Ascoli. I marchigiani partono meglio e vanno in vantaggio con la rete di Maiga Silvestre di testa su azione da corner. Gli azzurrini sfiorano il pari, ma il portiere Raffaelli salva, lo stesso vale per l’estremo difensore dei partenopei Pellino a fine primo tempo. Nella ripresa arriva il pari del Napoli con Vigliotti che segna in mischia. Nel finale del secondo tempo l’Ascoli va vicino al gol vittoria, ma manca la precisione della punta di casa. Gli azzurrini evitano la sconfitta, ma certamente potevano fare di più, mentre i bianconeri hanno mostrato più voglia nell’arco dei novanta minuti.

ASCOLI U17-NAPOLI U17 1-1

ASCOLI: Raffaelli, Zoboletti, Troiani (77′ Regnicoli), Andreucci (87′ Loretucci), Bozzolini, D’Intino, Fratini (69′ Carano), Maiga Silvestri, Flaiani, Ciccanti (69′ L. Del Moro), A. Del Moro (87′ Mazzoni). A disposizione: Napolitano, Cacciatori, De Marcellis. Allenatore: Seccardini

NAPOLI: Pellino, Tuccillo, Di Lauro, Peluso, Mazzone, Ascolese, Vilardi (86′ Grieco), D’Angelo (81′ De Chiara), Attanasio (46′ Vigliotti), Tortota, Cuciniello (63′ Mazzeo). A disposizione: Coprena, Romano, Desiato, Fucci, Cinquegrana. Allenatore: Liguori

Arbitro: Castelli di Ascoli Piceno (assistenti Raschiatore di San Benedetto del Tronto e Gasperi di San Benedetto del Tronto

Reti: 30′ Maiga Silvestri, 65′ Vigliotti

Espulso: 61′ Liguori (allenatore Napoli, per proteste)

Ammoniti: Raffaelli, D’Intino, Ciccanti, L. Del Moro, Mazzone, Ascolese, Attanasio

Angoli: 4 a 4

