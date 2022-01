SERIE B RISULTATI – Pareggio “beffa” per il Parma. Il Vicenza ritrova i tre punti in casa

Questo pomeriggio si sono disputate tre gare di recupero, rinviate per i casi Covid e non sono mancate le sorprese. Il Parma, avanti grazie a Franco Vazquez, si fa recuperare prima della fine del match con la rete dell’ex Bari Marras. Pareggio per il Cosenza a Cittadella, anche se va ad un passo dal colpo in trasferta. Infine ritrova il successo in casa il Vicenza contro l’Alessandria, decide la doppietta di Diaw.

Parma-Crotone 1-1

Cittadella-Cosenza 1-1

Vicenza-Alessandria 2-1

La Redazione