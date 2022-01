Ospina, nessuna novità sul suo rinnovo, ci si avvia verso l’addio

E’ uno dei potenziali partenti del Napoli a fine stagione, anche perchè per David Ospina non c’è nessuna novità in merito al rinnovo del suo contratto in scadenza quest’anno. “Il portiere colombiano è in scadenza di contratto con il Napoli a giugno, si avvia quindi verso l’addio a fine stagione perché finora non ci sono stati passi avanti sul rinnovo: se in tal senso non arriveranno novità andrà via dopo quattro anni in maglia azzurra. Sempre protagonista anche in questo campionato: dopo le prime due partite in panchina contro Venezia e Genoa è stato lanciato titolare da Spalletti contro la Juve, per l’indisponibilità di Meret, e da quel momento ha sempre giocato titolare saltando solo le ultime due partite con Bologna e Salernitana. Tornerà a Napoli venerdì, quindi a soli due giorni dal match in trasferta contro il Venezia e per la prossima sfida di campionato appare, quindi, favorito Meret. Febbraio sarà un mese con tanti appuntamenti importanti per la formazione di Spalletti a cominciare da quello con l’Inter e la Lazio e la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League con il Barcellona”.

IlMattino