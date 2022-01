Napoli-Meret, aggiornamenti sul rinnovo del portiere friulano

Il Napoli è concentrato sulla sfida contro il Venezia, avverrà il 6 Febbraio al “Penzo”, ma al tempo stesso con uno sguardo al futuro. Soprattutto per la questione rinnovi, dove il portiere sarà fondamentale come ruolo e centralità. Secondo le pagine della Gazzetta dello Sport, Ospina ormai è in lista cessioni, destinazione Liga e Real Madrid, quindi si punterà tutto su Alex Meret. L’estremo difensore friulano potrebbe guadagnare su una cifra vicino ai 3,5 milioni, tetto fissato da De Laurentiis. Il portiere vice di Donnarumma in Nazionale, vorrebbe giocare titolare più spesso in futuro, questo probabilmente potrebbe essere accontentato, visto che Ospina non gli verrà rinnovato il contratto.

La Redazione