Lino DiCuollo (VP Mls) svela tutto sulla trattativa Insigne/Toronto

Il vicepresidente della Mls, Lino DiCuollo, ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Il Mattino, e tra le altre cose si è soffermato a parlare della trattativa che ha portato Lorenzo Insigne al Toronto.

È stato difficile convincerlo a dire di sì?«È durata molto mesi la discussione. Noi lo abbiamo incontrato a Napoli ma quando siamo venuti in Italia non abbiamo parlato solo con lui. C’era un gruppo di 4-5 calciatori che avevamo individuato che poteva fare al caso del Toronto. E anche lui ha preso il suo tempo per riflettere, fare delle valutazioni. Lo abbiamo incontrato e da lì però è iniziata una lunga serie di riflessioni, assieme al nostro amico Andrea (D’Amico, ndr). La scelta finale è arrivata a dicembre, durante le feste di Natale, quando Manning ha convinto il board del Toronto a dare il via libera all’operazione».

Poi la firma è arrivata subito dopo.«E lì abbiamo capito ancor di più che è stata una scelta vincente per tutti. Perché Insigne è arrivato emozionato e ha parlato in inglese con noi. Non solo lui ma anche i familiari che lo accompagnavano. Insomma, non ha perso tempo a studiare e così ci ha accolto con un I am enthusiastic for this opportunity. Ecco, è bello sentirselo dire da un campione che ha vinto tanto. La sua semplicità e la sua voglia ci hanno già stregati».

P. Taormina (Il Mattino)