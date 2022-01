L’ errore di Ospina complica il percorso della Colombia

E’ un brutto colpo quello subito dalla Colombia contro il Perù, una sconfitta inattesa ed arrivata con il gol di Edison Flores che, a cinque minuti dalla fine, ha sorpreso il portiere del Napoli sul suo palo. Ospina è uno dei più esperti della nazionale colombiana, il capitano, con 121 presenze, il recordman di tutti i tempi. Sicuramente quella contro il Perù è stata per lui una giornata amara, ora la Colombia infatti è al sesto posto del girone di qualificazione sudamericano, a due punti dall’Uruguay che ha operato il sorpasso con la vittoria contro il Paraguay (1-0, rete di Suarez). «Per me resti sempre il miglior portiere amico», il messaggio di sostegno di Zuniga, ex calciatore del Napoli, ed ex suo compagno in Nazionale. Un altro passo falso contro l’Argentina potrebbe compromettere in maniera definitiva la qualificazione ai mondiali, ma per Ospina sarà la pronta occasione per il riscatto dopo la delusione contro il Perù.

