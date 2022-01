Kulusevski/Tottenham, siamo ai dettagli: le cifre del prestito

Durante la notte si sono ulteriormente intensificati i contatti tra la Juventus e il Tottenham per il trasferimento di Dejan Kulusevski in Premier. L’affare adesso è in chiusura. Le cifre e la conferma nel tweet dell’ esperto di mercato, Alfredo Pedullà:

#Kulusevski–#Tottenham: 5 prestito oneroso, 35 obbligo riscatto (in caso di #Champions o del 50 per cento delle presenze) e 5 di bonus. Totale: 45!!! Ultimi dettagli e poi ✈️ #Londra per visite — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 30, 2022